Doppia messa in scena del Saul di Vittorio Alfieri, venerdì 10 e sabato 11 aprile alle ore 10,30 riservata agli studenti delle scuole superiori e domenica 12 aprile, alle ore 19,00, come da cartellone ufficiale a chiusura della stagione di prosa.

A 34 anni dall’ultima edizione italiana, il teatro Rossetti di Vasto, in collaborazione con la Compagnia del Teatro del Loto riporta in scena il Saul di Vittorio Alfieri. In una Galilea metafisica e senza tempo, teatro di antiche e nuove tragedie, su una scenografia lignea, imponente e lineare, ispirata all’opera dei maestri dell’avanguardia italiana, rivive il capolavoro in versi della nostra drammaturgia: la più importante tragedia italiana del Settecento, nell’adattamento e regia di Stefano Sabelli. Le musiche kletzmer e il Requiem di Mozart (contemporaneo dell’Alfieri) eseguite dal vivo fanno da contrappunto agli endecasillabi del Bardo di Asti, evidenziandone ancor di più la bellezza e la potenza lirica.

Domenica 12 aprile – ingresso €15,00 (studenti € 10.00)

Apertura botteghino un'ora prima dello spettacolo – info: 347-61 32 816