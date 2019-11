Passa per Vasto la rassegna di località turistiche della rivista norvegese Reiselyst. In un inserto speciale dedicato all’Italia, dopo le Dolomiti, Trieste e Santo Stefano di Sessanio, e prima delle Cinque Terre, c’è lo spazio dedicato a Vasto, descritta come un “filo di perle” e raccontata attraverso le foto della spiaggia, del golfo, di San Nicola, trabocchi e brodetto. Diverse le attività turistico-ricettive citate nell’articolo scritto dalla giornalista Marte Veimo, per dipingere una affascinante cartolina della città.

Negli anni 2010 e seguenti ci fu un tentativo di promozione turistica da parte della città di Vasto in Norvegia, vista la presenza del volo low-cost tra Pescara e Oslo che quindi permetteva agli scandinavi di arrivare facilmente in Abruzzo. Anche se quella tratta aerea non è più coperta l'auspicio è che questo inserto nella diffusa rivista norvegese, possa riaccendere l'attenzione verso la costa vastese.

L'inserto della rivista Reiselyst [clicca qui]