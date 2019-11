Domenica 12 Aprile, alle ore 18:30 presso l'Auditorium Comunale “Tito Molisani” di Casalbordino i Taraf de Gadjo terranno un concerto per presentare il loro nuovo disco, Tzigane, Klezmer & Gypsy Jazz Music. Il trio è composto dal violino di Domenico Mancini, alla chitarra/fisarmonica Giuseppe Spedino Moffa, e al contrabasso Guerino Taresco. Ci saranno, inoltre, in veste di ospiti, i musicisti Antonello Di Matteo al clarinetto e Marco Bassi al pianoforte.

Il gruppo ha all’attivo più di 200 esibizioni, concerti in teatro, all’aperto, partecipazioni a festival, eventi culturali in Italia e all’estero, tra cui Festival Gypsy-Klezmer, Pinerolo (To), unico nel suo genere in Italia;, l'esibizione del 4 Marzo 2012 al teatro Valle di Roma;, il 19 Ottobre 2012 l'esibizione negli studi Rai di Roma per un concerto/intervista dal vivo durante la trasmissione radiofonica di Radio3 Suite (La stanza della musica ), il 6 Agosto 2013 al prestigioso Festival Jazz di Villa Celimontana (Roma) nella rassegna dedicata a Django Reinhardt (in cartellone insieme a Stochelo Rosenberg e Gismo Graf).

I Taraf de Gadjo si sono aggiudicati l’edizione 2007 dell’On the Road Festival a Pelago (Fi ) non solo per il repertorio scelto, indubbiamente consono alla musica da strada, ma per la capacità di andare ben oltre l’ovvio e lo scontato che spesso circondano queste sonorità oggi decisamente di moda. Il programma musicale spazia dalla musica Tzigana e popolare dell’aria compresa tra Ungheria, Romania e Russia a quella della tradizione Klezmer (musica strumentale ebraica dell’europa dell’est) e Manouche (Gypsy Jazz). Il gruppo affascina la riproposizione in strada sia di arie classiche, sia di elucubrazioni jazz-tzigane.