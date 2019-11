Rinviata lunedì di Pasquetta a causa del maltempo, l'apertura straordinaria dei negozi del centro storico di Vasto si farà oggi pomeriggio.

Lo annuncia Marco Corvino, presidente del consorzio Vasto in centro, che raggruppa una settantina di esercenti della città antica: "In considerazione della eventuale permanenza nella nostra città di familiari e turisti affluiti a Vasto per le festività pasquali, le attività del centro storico rimarranno aperte anche nel pomeriggio di giovedì 9 aprile.

Ci auguriamo che questa disponibilità possa essere gradita nello spirito di collaborazione all’interno del tessuto cittadino".