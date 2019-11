È stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria per i reati di truffa, falsità materiale commessa da privato e sostituzione di persona il 45enne di Padova smascherato e denunciato dalla polizia per aver attivato una serie di contratti telefonici intestati indebitamente a una società dilettantistica sportiva di Vasto.

Trattandosi di un’associazione sportiva, l'uomo era riuscito a procurarsi i dati della società attraverso un’agenzia, per poi compilare illegittimamente ben 17 moduli di adesione al nuovo contratto telefonico, utilizzando ed apponendo timbri e firma falsi sul contratto ed impegnando giuridicamente ed illegittimamente il presidente della società sportiva nei confronti della compagnia telefonica vittima della truffa.

Dopo qualche tempo, mentre il malcapitato si vedeva recapitare salatissime fatture dalla nuova compagnia telefonica per contratti mai sottoscritti, il promoter incassava le relative provvigioni versate dalla compagnia telefonica per i falsi contratti, per centinaia di euro.

A seguito di approfondita indagine, gli agenti del Commissariato, avendo individuato il numero di conto corrente beneficiario delle provvigioni, sono riusciti ad identificare l’autore della truffa, risultato essere T.F. di 45 anni, residente nella provincia di Padova, con precedenti di polizia per la medesima tipologia di reati.