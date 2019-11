La scuola "Madonna Dell’Asilo" a termine del laboratorio teatrale come ogni anno propone il tradizionale appuntamento con lo spettacolo della classe 5ª della scuola primaria. Come spiegato dalla scuola, "gli attori, studenti della scuola, catalizzano la loro attenzione su un libro con una storia particolare da cui prenderà vita la recita dal titolo Cenerentola, e non una recita qualunque, ma la loro, un’esperienza stimolante e socializzante che accresce autostima e senso di responsabilità".

Il progetto è stato affidato alla competenza e professionalità di Sergio Santoro e Rosetta Bevilacqua. Il teatro della scuola "Madonna dell’Asilo" ospiterà nelle date del 10 aprile alle ore 21 il primo spettacolo aperto a tutti con ingresso libero; il 15 e 16 aprile alle ore 10 ci sarà invece una rappresentazione dedicata alle scuole, che dovranno prenotare per la visione dello spettacolo.