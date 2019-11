Una lettera aperta ai sindaci dei comuni costieri della provincia di Chieti affinchè facciano "sentire compatta la voce di chi è contrario all'insediamento di Ombrina Mare nel nostro territorio ed evidenziare la vicinanza delle istituzioni locali ai cittadini nella battaglia contro l'indiscriminata petrolizzazione dell'Abruzzo". L'ha inviata il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Pietro Smargiassi alla vigilia della seduta straordinaria del consiglio Regionale in programma per domani, giovedì 9 aprile, a L'Aquila e che prevede all'ordine del giorno "Documento: Analisi sulla situazione della Piattaforma Ombrina Mare".

Scrive Smargiassi: "La realizzazione della piattaforma petrolifera summenzionata darebbe un colpo mortale al patrimonio naturalistico ambientale della nostra costa, all'economia del nostro territorio, per lo più incentrata sul turismo, senza dimenticare la potenziale incidenza negativa che una tale struttura avrebbe sulla salute delle persone".

Dal consigliere pentastellato l'auspicio ad una presenza compatta dei sindaci a L'Aquila "per esprimere la vostra contrarietà al progetto della piattaforma Ombrina Mare e più in generale ad ogni opera in grado di mettere in pericolo la salute delle persone e dell'ambiente, mostrando così sensibilità e vicinanza concreta alle esigenze dei vostri concittadini".