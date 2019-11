Una visita alla Casa Lavoro di Vasto per raccogliere l'invito di Papa Francesco "La Chiesa che esce verso le periferie esistenziali. Andare incontro a chi è in difficoltà". Con questo spirito Don Claudio Pellegrini, parroco di San Vincenzo Ferrer di Montemarcone di Atessa, ha accompagnato un gruppo di 35 ragazzi, insieme ai loro catechisti, per una visita di sostegno agli internati.

Durante la visita, alla presenza del direttore dell’Istituto Massimo Di Rienzo, del Capo Area Educativa Lucio Di Blasio, dell’ Educatore Professionale del Ser.t di Vasto Sara Cappellone e delle insegnanti, c’è stato un incontro con gli stessi internati che hanno raccontato le proprie esperienze ed il proprio vissuto. I giovani hanno consegnato i doni della parrocchia: prodotti per l’igiene personale, abiti ed indumenti intimi per gli ospiti della Casa Lavoro.

Don Claudio Pellegrini, nel suo saluto finale, ha concordato con il Direttore Di Rienzo ed il Capo Area Educativa Lucio Di Blasio di far visita all’Istituto almeno una volta l’anno per dare supporto e vicinanza a quello che ha definito essere un immenso patrimonio umano.