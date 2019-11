Conto alla rovescia in casa BCC San Gabriele per l'inizio della serie di semifinali playoff. Le ragazze allenate da Ettore Marcovecchio si giocheranno contro l'Antoniana il posto nella finalissima che vale la promozione in B2. Le vastesi avrano il vantaggio di poter giocare in casa l'eventuale bella (semifinali al meglio delle 3 sfide, la finale al meglio delle 5) e inizieranno questo cammino, dopo aver concluso in testa alla classifica sia stagione regolare che girone playoff, sabato sera a Pescara. Il ritorno sarà mercoledì sera, tra le mura amiche del palazzetto di via Silvio Pellico.

Alla vigilia di questo importante appuntamento abbiamo incontrato il capitano della BCC San Gabriele, Serena Mariani, per capire come la squadra sta vivendo questa fase della stagione.