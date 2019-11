Aspic Vasto, Associazione Counseling e Cultura, sede territoriale di Chieti-Vasto propone nuove iniziative per i prossimi giorni. Gli incontri, a tema sul benessere psicologico, sono condotti da counselor, psicologi e psicoterapeuti iscritti ai relativi albi professionali e hanno carattere teorico-esperienziale per la promozione del benessere psicologico dell’individuo e della comunità.

Previsto per il 18 aprile l’inizio del corso introduttivo al counseling: è un corso gratuito di 10 ore finalizzato ad individuare, sviluppare e consolidare le competenze relazionali trasversali, in particolare le abilità di base del counseling, le abilità di ascolto e di comprensione empatica, utili in tutti i campi della propria vita. Obiettivi: individuare le qualità personali e le abilità (skills) da utilizzare nella relazione di aiuto (autoconsapevolezza, ascolto attivo, empatia); individuare le abilità (skills) necessarie a fronteggiare situazioni di stress. Destinatari del corso sono "tutti coloro che desiderano stimoli nuovi e significativi per sviluppare e incrementare le proprie potenzialità e l’autostima personale, in particolare: professionisti dell’ambito socio-sanitario ai quali vengono richieste competenze tecniche avanzate di comunicazione: educatori, insegnanti, medici, infermieri, fisioterapisti, pedagogisti, assistenti sociali; professionisti che utilizzano la comunicazione come strumento di lavoro e che vogliono ampliare le proprie competenze e potenziare le proprie risorse: consulenti, formatori, selezionatori del personale, gestori delle risorse umane, manager; coloro i quali svolgono la propria attività a contatto con il pubblico e desiderano migliorare le proprie abilità comunicative e di relazione: operatori front-line, volontari; studenti che desiderano iniziare un percorso di formazione personale che faciliti la relazione con il mondo del lavoro: neo-laureati, laureandi, neo-diplomati.

Queste le date e gli orari del corso: 18 aprile dalle 15,30 alle 19,30 e 9 maggio dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00. È possibile prenotarsi entro il 13 aprile chiamando il 331-3265885 o il 328-0036410, oppure scrivendo una mail al seguente indirizzo: aspicvasto@virgilio.it; per l'iscrizione sarà necessario versare solo 20,00 euro per la quota associativa Aspic. Inoltre sarà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che non abbiano superato il 10% di assenze sul monte ore complessivo. Le ore di formazione sono cumulabili nel monte ore formazione Aspic. "È un investimento sulla propria formazione - spiegano dall'associazione - e la partecipazione è gratuita. Inoltre partecipando al corso introduttivo al counseling si potrà accedere a speciali promozioni, con sconti sulla partecipazione al master in counseling professionale che si attiverà a conclusione del primo".

Per sabato 11 aprile, dalle 15,30 alle 18,30, invece, è previsto un significativo incontro sulle strategie comunicative: Pnl per la crescita personale e di gruppo, una tecnica che insegna a comunicare più efficacemente con se stessi e con gli altri. Si imparerà ad entrare facilmente in sintonia con le altre persone, gestire gli stati d’animo anche nei momenti difficili, aumentare l’autostima, dire le parole giuste al momento giusto.



Domenica 12 aprile, infine, alle 19.15 si terrà l’incontro relativo al progetto "Cinema e Psiche": "La cineterapia è una modalità giocosa, creativa ed originale per comprendere e consapevolizzare il proprio modo di essere, relazionarsi con se stessi e con gli altri".

Per informazioni e prenotazioni

Aspic Vasto, Associazione Counseling e Cultura, via Circonvallazione Istoniense 520/B

dal lunedì al venerdì, dallle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

331.32.65.885 329.31.47.811

Pagina Facebook (clicca qui)

Sito web (clicca qui)

Indirizzi mail: info@aspicvasto.it aspicvasto@virgilio.it