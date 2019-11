L’Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi l’esito della gara d’appalto da un milione e 600mila euro circa per assegnare i lavori di rifacimento della pavimentazione lungo diverse strade statali gestite dall’Anas in Abruzzo. I lavori sono stati assegnati all’impresa Costruzioni Camardo S.r.l. con sede in contrada Gaudo, a Baranello, in provincia di Campobasso. Il termine per stabilito per l’esecuzione dei lavori è di 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna.

Tra i lavori previsti, quelli sulla martoriata statale 650 Trignina; sarà interessato tutto il tratto che va dal chilometro 43, 350 (nei pressi del bivio per San Giovanni Lipioni) al chilometro 76,400 (bivio per il casello Vasto Sud della A14).

Questi gli altri interventi previsti: statale 80 "del Gran Sasso d`Italia", nel tratto compreso tra il chilometro 10 e il chilometro 91,400; statale 81 "Piceno Aprutina", nel tratto compreso tra il chilometro 11,498 e il chilometro 33,300; statale 80 Racc. "di Teramo", dall'inizio al chilometro 17,341; statale 17 "dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico", nel tratto compreso tra il chilometro 12,250 e il km 151; statale 5 "Via Tiburtina Valeria", nel tratto compreso tra il chilometro 65 e il chilometro 184; statale 5 Quater, dall'inizio al chilometro 26,020; statale 650 "di Fondo Valle Trigno", nel tratto compreso tra il chilometro 43,350 e il chilometro 78,400.