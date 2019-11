Si terrà domenica 12 aprile a Vasto Marina il raduno del cane da pecora abruzzese (conosciuto anche come pastore abruzzese) organizzato dal Mo.Tu.Ci.P. A. (Movimento per la tutela della civiltà pastorale abruzzese). Il raduno è previsto per le ore 9 in piazza Giovanni XXIII (tra lungomare Cordella e lungomare Duca degli Abruzzi).

Regolamento di partecipazione

1- L'accesso all'area del Raduno è limitato e concesso ai soli cani iscritti e distinti da cartellino numerato assegnato dalla segreteria del MO.TU.CI.P.A.

2- I proprietari saranno ritenuti responsabili del comportamento dei loro cani:

Il MO.TU.CI.P.A.declina ogni responsabilità per qualunque danno da essi arrecato.

3- Ai proprietari dei cani è fatto obbligo del rispetto delle vigenti leggi dello Stato in materia di anagrafe canina.

4- I cani vanno condotti a guinzaglio corto, max mt 1,20.

5- All'interno dell'area del Raduno una persona non può circolare con a guinzaglio più di due cani contemporaneamente.

6- I cani in sosta vanno legati esclusivamente nell'area prevista.

7- Si raccomanda di tenersi a distanza di sicurezza dai cani.

8- Vietato l'accesso ai cani mordaci privi di museruola: i proprietari saranno soggetti a sanzioni di legge.

9- Vietato toccare i cani in assenza del proprietario.

10- Ai genitori è fatto obbligo di stretta sorveglianza dei bambini.

11- Vietato circolare in mezzo alla gente con cani muniti di collare antilupo.



Per informazioni e dettagli contattare i referenti della prov. di CHIETI del MO.TU.CI.P.A. :

Nicola Dell'Oso 3356540491

Domenico Di Renzo: direnzodom@libero.it