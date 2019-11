"Vasto continua a perdere di centralità a causa della politica regionale di centrosinistra che ha previsto la chiusura degli UTA, gli Uffici territoriali dell'Agricoltura di Vasto, Lanciano e Ortona". È il consigliere comunale di Forza Italia, Antonio Monteodorisio, a esprimere forte preoccupazione per una decisione che rappresenterebbe "un grave colpo per l'utenza, le imprese agricole dovranno infatti rivolgersi alla sede di Pescara per l'istruttoria del Prs (Piano di Sviluppo Rurale)".

"La riorganizzazione che interesserà tutta la regione - attacca Monteodorisio - è priva di senso e dimostra una scarsa sensibilità nei confronti delle esigenze del mondo agricolo, su cui già pesano forti fardelli fiscali. In Abruzzo – ricorda il consigliere di opposizione - operano secondo i dati Eurostat riferiti al 2010, 66.840 aziende agricole. Vasto rischia di perdere un importante servizio, a fronte di risparmi di lieve entità che non giustificano i disagi che l'intera categoria agricola, già messa a dura prova dalla crisi economica, dovrà sopportare. Grave se il sindaco di Vasto, oltretutto presidente dell'Anci, si farà scappare questo ufficio utile alla nostra comunità. I cittadini pagano più tasse - conclude il consigliere di Forza Italia - per sempre meno servizi, mentre Vasto si sta spegnendo!".