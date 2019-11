"Eri un pezzo di cuore di Vasto! Il tuo sorriso per sempre con noi! Ciao Ivan": gli amici commercianti del centro storico lo hanno salutato così, con parole semplici che ricordano la sua semplicità. E la gioia di vivere che aveva nello sguardo. Oggi pomeriggio Vasto ha salutato per l'ultima volta Ivan Di Nanno.

Ivano, come lo chiamavano gli amici e i clienti che lo andavano a trovare nella macelleria di via Santa Maria, dove oggi, davanti alla porta chiusa, mani amorevoli hanno lasciato un mazzo di fiori bianchi, arancioni e viola e una bandiera dell'Inter, la sua passione calcistica. "Ciao Ivano, ricordo ancora il tuo contagioso sorriso nelle trasferte d'un tempo a San Siro. Riposa in pace", ha scritto Gianni, un suo amico, in uno dei tanti commenti lasciati su Facebook dai vastesi increduli dopo aver appreso ieri la triste notizia della prematura scomparsa di Ivan Di Nanno.

Centinaia di persone si sono strette attorno alla famiglia riempiendo la chiesa di Santa Maria Maggiore, a poche decine di metri dal negozio in cui per tanti anni lo avevano visto non negare a nessuno una parola buona e una battuta.

"Ivano non è qui. Ivano vi accompagna nel vostro cammino di vita terrena", ha detto monsignor Decio D'Angelo rivolgendosi ai familiari. "Ora vi guarda da una prospettiva diversa, dalla quale può chiedere per voi le cose migliori".

All'uscita dalla chiesa, il feretro di Ivano è stato accolto da un applauso e da una canzone: La spada nel cuore di Little Tony. L'ultimo saluto a una persona indimenticabile.