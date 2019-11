"Costruiamo insieme la legalità". È il tema al centro del confronto che si svolgerà tra Rita Borsellino e gli studenti vastesi. Martedì 14 aprile, alle 10.30 nell'aula magna Maurizio Natale dell'istituto Palizzi di Vasto, si terrà l'appuntamento organizzato dall'Università delle Tre Età di Vasto e moderato dal giornalista Ettore Zanca.

La sorella del magistrato ucciso dalla mafia nel 1992 è da anni impegnata nella promozione della cultura della legalità e della lotta alle mafie, dedicandosi in particolare agli incontri con gli studenti. Con l'Arci ha dato vita alla Carovana Antimafia e con don Luigi Ciotti all'Associazione Libera contro le mafie, di cui è stata vicepresidente fino al '95 e poi presidente onorario.

Oggi è "impegnata attivamente nella società civile nel campo dell'educazione alla legalità democratica, nel diffondere una cultura di giustizia e solidarietà, non solo per tener vivo il ricordo del fratello e di tutte le vittime della mafia, ma soprattutto perché le nuove generazioni, attraverso la conoscenza dei fatti, acquistino consapevolezza dei propri diritti, del valore della legalità e della democrazia; assieme a una coscienza critica e responsabile che consenta loro di fare scelte giuste e coerenti per il bene loro e della collettività nella quale sono chiamate a vivere".