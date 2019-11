Continua il periodo d'oro per Fabio Mr.Ketra Clemente. Dopo la proficua collaborazione con Rocco Hunt, a suon di singoli di successo, per il beatmaker vastese c'è la firma sul nuovo singolo di Fedez, rapper milanese, personaggio del momento nel panorama della musica italiana.

Clemente, insieme a Takagi, ha prodotto L'Amore Eternit, brano in cui Fedez duetta con Noemi e di cui oggi è stato pubblicato il video su Youtube [il video]. "C'è una lunga conoscenza e collaborazione con Fedez - racconta Clemente - e tanta stima reciproca. Nel suo ultimo album c'è anche Mia, pezzo firmato dai Boom Da Bash".

Le belle notizie in campo musicale non finiscono certo qui per Mr.Ketra. Il singolo di Marracash, In Radio, anche questo prodotto insieme a Takagi, ha superato i 2 milioni di visualizzazioni su Youtube [il video]. E poi c'è Un attimo, l'ultimo singolo lanciato dai Boom da Bash, il suo storico gruppo, che continua a raccogliere ottimi consensi, anche grazie ad un videoclip [il video], girato nel carcere di Lecce, con le testimonianze conclusive dei detenuti che hanno partecipato alle riprese.