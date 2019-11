Metà nuovo, metà vecchio. A Vasto Marina lungomare nord rifatto a metà. La scorsa settimana l'inaugurazione dell'ultimo tratto, chiuso da due anni e danneggiato dal 2011 da crolli e smottamenti causati da una falla nella canalizzazione di un flusso d'acqua proveniente dal sottosuolo di piazza Marconi.

Nonostante pioggia, vento e freddo, molti curiosi non hanno rinunciato durante le festività pasquali a una passeggiata sulla passerella rimessa a nuovo. E non hanno potuto fare a meno di notare che il lungomare prospiciente il Monumento alla Bagnante è rimasto per metà nel degrado: scalinate fatiscenti (una è crollata da tempo) e ringhiera arrugginita. Il tempi di spending review quando e dove si troveranno i soldi per rimettere a nuovo anche i primi 50 metri?