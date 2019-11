Aprile è il mese nazionale per la prevenzione dell’alcolismo e il tema scelto per quest’anno è "Alcol e minori". Si inserisce in questa campagna nazionale anche il settimo video di sensibilizzazione del progetto Educare per crescere nella legalità (realizzato dal Comune di San Salvo grazie ai fondi per la Sicurezza e legalità della Regione Abruzzo).

Come sottolineano dagli uffici comunali, la campagna di prevenzione è diventata da anni ormai una necessità derivata dalla lettura dei dati derivanti da ricerche sul territorio nazionale relative appunto al rapporto tra minori e alcol. L'età di iniziazione al consumo di alcol è di 11-12 anni e la quota di quanti hanno almeno un comportamento a rischio è molto rilevante tra i giovanissimi di 11-15 anni: le percentuali rilevate sono pari al 12,4% per i maschi e al 10% per le femmine; Il 10,2% degli adolescenti 11-17enni (l'11,7% dei ragazzi e l'8,5% delle ragazze) hanno almeno un comportamento di consumo a rischio, di cui 0,6% un consumo giornaliero non moderato e il 2,9% (3,5 di maschi e 2,2 di femmine) un consumo di binge-drinking, cioè di più bevande alcoliche in breve tempo. Anche tra i ragazzi di 16-17 anni il quadro dei comportamenti di consumo a rischio è piuttosto critico, interessando il 10,2% dei ragazzi e il 4,8% delle ragazze. Inoltre, già a questa età il binge drinking raggiunge livelli superiori a quelli medi della popolazione. Il consumo di alcol fuori dai pasti almeno una volta a settimana è un'altra tipologia di consumo frequente e a rischio per i giovanissimi: riguarda il 4,8% dei ragazzi tra gli 16 e i 17 anni (6,7% dei maschi e 2,6% delle femmine) (Istat, 2014). Sono numeri che devono far riflettere.

Nonostante il Ministero dello Sviluppo Economico in data 4 febbraio 2013 abbia chiarito che l'applicabilità del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, previsto dall'art. 7 del DL 158/2012, vale anche per la somministrazione sul posto, è molto frequente vedere minori nei locali e fuori che consumano birra o altre bevande alcoliche.

"Il video - sottolineano dal Comune - nella parte finale ricorda che fornire alcolici a minori è reato. È proprio questo che si vuole evidenziare: a volte, dietro ad un comportamento a rischio di un minore c’è la compiacenza di un adulto. Si sa che per scoraggiare il consumo di bevande alcoliche tra i minori di 16 anni, i divieti da soli non bastano. Occorre pertanto uno sforzo supplementare da parte di tutti gli adulti ed una corretta informazione al fine di tutelare la salute dei ragazzi".