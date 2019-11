Era uno dei commercianti-simbolo del centro storico di Vasto, con la sua macelleria in via Santa Maria. Sempre sorridente, cordiale, pronto alla battuta, e un gran lavoratore. Ivan Di Nanno, 56 anni, è morto questa notte nella sua abitazione, probabilimente per un arresto cardiocircolatorio. Lascia la moglie, fuori città per far visita ai parenti, e 4 figli. La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto tutte le persone che lo conoscevano. "Una persona speciale", così racconta uno degli amici della storica comitiva che periodicamente si riuniva per stare assieme. "Ivan era l'anima dei nostri incontri, ci teneva che fossimo tutti presenti per stare insieme nel segno dell'amicizia".

Tante le persone che quotidianamente passavano nella sua macelleria e venivano accolte con professionalità e cordialità. "Un riferimento per tutti i commercianti del centro - racconta ancora l'amico Armando -, un gran lavoratore. Perdiamo molto più di un'amico".

Domani, mercoledì 8 aprile, si terranno i funerali presso la chiesa di Santa Maria maggiore.