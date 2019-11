Nella notte la neve è tornata ad imbiancare l'alto Vastese. Il weekend di Pasqua è stato condizionato da un costante peggioramento della situazione meteo. Già nel pomeriggio di ieri, dopo le abbondanti precipitazioni di domenica, erano vento e freddo a farla da padrone. In serata i primi fiocchi, caduti anche a livello del mare, che alle quote più alte hanno fatto tornare il panorama ad una versione "invernale".

Anche per la giornata di oggi nell'entroterra dovrebbe tornare a nevicare, anche se in maniera non abbondante. Nei Comuni in quota sono tornati in azione i mezzi spazzaneve, qualche disagio si registra anche sulla Trignina, in particolare nel tratto molisano.

È tanta la preoccupazione per quanto riguarda le martoriate strade del Vastese. In una situazione di criticità pe abbondanti piogge dei giorni scorsi hanno creato altri problemi. Con il ritorno del bel tempo potrebbero quindi riprendere i tanti movimenti franosi, causando altri disastri come quello avvenuto a Montazzoli [l'articolo].