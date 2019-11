Giovedi 2 Aprile scorso alle 17.00 presso l'impianto sportivo della 167 si è svolto l'incontro di calcio Virtus Vasto-Cologna per la categoria giovanissimi regionali girone Elite. L'incontro è stato vinto dopo una bella partita dai ragazzi della Virtus (2-1) che continuano quindi la scalata al primo posto del girone che potrebbe portarli alle fasi nazionali, ma non è questa la notizia più importante. La vera novità è che i ragazzi, tutti nati nel 2000, sono scesi in campo con le nuove maglie e con lo striscione dell'Associazione Volontari Italiani Sangue di Vasto.

L'Avis è una realtà che opera in Italia sin dal 1927 e che conta più di un milione di volontari anonimi. Persone comuni, normali, non supereroi, ma che con il loro piccolo gesto aiutano e danno spesso possibilità di vita a fratelli sconosciuti, senza distinzione di razza o credo religioso, senza nulla chiedere in cambio e men che meno un ringraziamento. E' questa filosofia di vita che i ragazzi avranno stampata sul petto con la scritta AVIS ed è l'inizio di un percorso che porterà i giovani atleti, le loro famiglie e quanti avranno la fortuna di incontrarli sul campo di gioco, a scoprire cosa è il Centro Trasfusionale, come funziona, a cosa serve e come si può diventare donatori.

Il Presidente dell'AVIS Gaetano Fuiano e i dirigenti della società Virtus hanno compreso appieno che la costruzione di un futuro sempre più solidale e proteso verso il prossimo passa per loro: i nostri giovani e solo un'azione capillare di informazione e conoscenza potrà portarci al primo posto nel campionato della vita.

