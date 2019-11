Pasqua 2015 rovinata dal maltempo sulla costa vastese come in quasi tutta l'Italia. Nella giornata di ieri deserti a Vasto sia il centro storico che la riviera, dove le piogge dello scorso fine settimana hanno evidenziato ancora una volta la necessità di pulire i tombini di diverse strade per evitare i soliti allagamenti delle carreggiate.

Le prime ore di stamani fanno registrare un miglioramento delle condizioni meteo. Ma, viste le previsioni negative, a San Salvo Marina è stata rinviata al primo maggio Felicità-La Pasquetta più grande d'Italia, che avrebbe dovuto coinvolgere oggi migliaia di persone.

Viste le condizioni di instabilità meteorologiche previste da giorni, molti hanno preferito prenotare nei ristoranti di Vasto, San Salvo e del litorale, evitando il tradizionale Lunedì dell'Angelo all'aperto e sperando che nel pomeriggio pioggia e vento possano dare una tregua almeno per una passeggiata.

E' ancora presto per tracciare un bilancio definitivo, ma gli albergatori già venerdì scorso segnalavano strutture ricettive tutt'altro che piene.