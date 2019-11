Roberto Naccarella, 30enne vastese, ha scelto L'Aquila come sua sede universitaria. Era nel capoluogo nel 2009 ed ha deciso di restare lì per il suo percorso formativo, prima, e lavorativo, ora.



In realtà a me non piace parlare del terremoto. Non mi piace stare là a raccontare “gli ultimi giorni”, quei maledetti 30 secondi, quella notte, e tutto il resto. O forse non ne sento più lo stimolo. In passato l'ho fatto, specialmente nei giorni, nelle settimane immediatamente successive. Cercavo di farmi capire. Ma poi di questo evento ne hanno parlato tutti, è stato narrato in tutte le salse possibili e analizzato in tutti i suoi aspetti.

E poi, dopo sei anni, mi rendo conto quanto sia davvero difficile rendersi conto dall'esterno di cosa significhi essere “impossibilitati” a fare le cose di tutti i giorni. Quelle che fa un comunissimo cittadino in una comunissima città. Scendere sotto casa a comprare il giornale e magari una bomba alla crema alla pasticceria, andare a prendere il pane al fornaio, fermarsi alla bottega dell'amico barbiere e prenderlo in giro perchè la tua squadra ha battuto la sua, arrivare a Piazza Palazzo e incrociare l'amico uscito dalla lezione all'Università o in pausa pranzo dal lavoro, decidere di fare un aperitivo a quel bar che ha le Peroni a 2 euro, per poi optare per una carbonara a casa mia, “ma prima prendiamo il guanciale al mercato a Piazza Duomo”.

Ecco, questo magari è solo uno spaccato di “vita normale” nella stragrande maggioranza degli angoli di questo mondo. Altro che le megalomanie, i voli pindarici, i progetti da mille e una notte. Il macellaio, il cinema, il tabacchino di fiducia, la farmacia, l'alimentari della vecchia. Vicolo per vicolo, piazza per piazza. Vita normale.

Eppure nel nostro piccolo qualcosa proviamo a farlo. Si stanno già laureando alla Magistrale ormai tanti ragazzi e tante ragazze che sono arrivati a L'Aquila dopo il 2009. Hanno vissuto il loro percorso universitario, uno dei momenti più belli e carichi di esperienze nella vita di un individuo, in una città assurda, paradossale. Molti di loro conoscono a malapena il corso principale, e qualche viuzza qua e là. Uno dei centri storici più grandi e più affascinanti dell'intero Paese conosciuto in piccolissima parte dai suoi giovani abitanti.

Ecco perchè, talvolta, io e qualche vecchio amico decidiamo di “caricarceli” e portarli in quelle che sono state le nostre piazze, le nostre case, le nostre strade. Addentrati in “quarti” di cui ignoravano addirittura l'esistenza, mostriamo loro dove stava “Barbanera”, “Carovane”, “Noemi”, che cos'erano Palazzo Carli e Palazzo Camponeschi, perchè Piazza San Pietro è Piazza San Pietro e perchè lo Student è lo Student, quanto è bella la vista dal ponte Belvedere. E poi ancora le case, sì, ogni casa racconta una storia: qui facemmo una festa memorabile, qui ci abitava quel matto, qui c'era quella tipa che non ho più visto, questa qui è stata casa mia. Là invece c'era la sede del partito, più giù il Dipartimento di Storia, qui “Lincosta” mentre da quest'altra parte il “Maracatù”.

Parli, parli, parli, racconti, sei un fiume in piena. Loro ascoltano, e si guardano intorno, meravigliati, incuriositi. Immaginano com'era, e cosa non hanno vissuto. Non siamo esperti di sociologia urbana, né siamo spinti dalla malsana smania di apporre marchette. Questo compito lo lasciamo all'esercito di “soubrette” che ingrossa sempre più le sue fila.

Noi lo facciamo semplicemente perchè L'Aquila la amiamo. La amiamo per davvero. Ce ne siamo innamorati il primo giorno che abbiamo posato i nostri piedi sui suoi sanpietrini. Questo amore proviamo a tramandarlo, nella speranza che a loro volta lo tramandino.

Parliamo di Te, della tua Storia, di chi ti ha vissuta e di chi ti vive ancora, di quanto sei splendida e di quanto ci manchi.

Parliamo di Te, affinchè tu possa continuare a parlare di noi. Di tutti noi.

Di chi c'è stato, di chi c'è e di chi ci sarà.

“Facciamo una città così bella che nessun'altra nel regno le si possa paragonare". [Buccio di Ranallo, Cronache dalla Fondazione dell'Aquila]

Roberto Naccarella