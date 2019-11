"Nei miei sogni ho immaginato/ un grande uovo colorato./ Per chi era? Per la gente/ dall'Oriente all'Occidente:/ pieno, pieno di sorprese/ destinate a ogni paese./ C'era dentro la saggezza/ e poi tanta tenerezza,/ l'altruismo, la bontà,/ gioia in grande quantità./ Tanta pace, tanto amore/ da riempire ogni cuore".

Questa una delle cinque poesie in pergamena consegnate ieri pomeriggio nei reparti dell'ospedale di Vasto dalla Tribù dei sorrisi onlus, associazione di clownterapia attiva a Vasto e non solo. L'obiettivo dell'iniziativa, quello di rallegrare la permanenza ai tanti pazienti costretti in ospedale anche durante le festività pasquali. Contestualmente, altri volontari hanno curato un'analoga iniziativa presso l'ospedale "San Timoteo" di Termoli.

"Per noi clown che viviamo in questa meravigliosa esperienza - ha sottolineato il presidente dell'associazione, Guido Gino - è un momento molto gioioso, speciale ed emozionante, perché i pazienti esprimono, anche con un semplice sorriso, tutta la gioia e la commozione per il nostro semplice gesto. La tribù dei sorrisi onlus è presente da diversi anni con servizi di clownterapia negli ospedali di Vasto, Termoli e Lanciano e ha finanziato un progetto di Pet Therapy all'ospedale 'San Pio da Pietrelcina' di Vasto; l'iniziativa sta avendo ottimi risultati nel reparto di pediatria. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti coloro che ci danno la possibilità di svolgere questa bellissima esperienza e auguriamo buona Pasqua a tutti".