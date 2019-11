Ancora un'auto a fuoco a Vasto. Questa notte, attorno alle 4.30, è arrivata la chiamata alla caserma ai vigili del fuoco che si sono recati immediatamente nel tratto finale di via San Rocco, zona nord di Vasto, dove hanno trovato un'auto completamente avvolta dalle fiamme. Si tratta della vettura di una giovane donna straniera, che vive con un figlio piccolo. L'auto era ferma da tempo, poichè sprovvista di assicurazione.

Le operazioni di spegnimento sono andate a buon fine ma non hanno impedito alla vettura di restare completamente distrutta. Sul posto la volante della polizia, che ha raccolto elementi utili alle indagini. Al momento gli inquirenti non si sbilanciano sulla natura del rogo. Sul posto non sono stati ritrovati elementi utili alla chiara classificazione come doloso, anche se orario e dinamica dell'episodio lasciano pensare che si sia trattato di un atto intenzionale.

"Abbiamo ascoltato la donna - spiega il vicequestore Alessandro Di Blasio - che ha riferito di non avere avuto problemi di sorta con nessuno. Faremo delle accurate indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto la scorsa notte".