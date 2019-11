Violento scontro tra due auto stasera a Vasto Marina, dove il tratto meridionale di viale Dalmazia è rimasto interdetto al traffico per circa un'ora.

Per cause che i carabinieri della Compagnia di Vasto stanno accertando, attorno alle 20,45 una Fiat Punto e una Opel Corsa sono rimaste coinvolte nell'incidente, avvenuto all'altezza dell'incrocio tra viale Dalmazia e via Mileno. Otto le persone che viaggiavano sulle due vetture in direzioni opposte. Due sono state soccorse dalle ambulanze del 118 e trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina. Le loro condizioni non sono gravi. Nell'impatto le automobili hanno riportato gravi danni nella parte anteriore.