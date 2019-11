La devozione dei vastesi riempie di nuovo le strade del centro di un serpentone di fedeli: a distanza di poche ore dalle celebrazioni del Venerdì Santo, stamani nel cuore della città si è rinnovato il rito della celebrazione eucaristica e della processione del Sabato Santo.

La statua con la Madonna Addolorata che sorregge il corpo di Gesù morto, è uscita attorno alle 11 di stamani dalla chiesa dedicata alla Vergine e a San Francesco di Paola, in piazza Rossetti, ed è stata portata dai devoti delle confraternite lungo le vie del centro storico. Un rito che non possiede la grandezza e il simbolismo della processione del Venerdì Santo, ma coinvolge centinaia di cittadini in alcuni intimi momenti di preghiera nel giorno che precede la Pasqua di Resurrezione.