Si è rinnovato anche a Vasto Marina il rito della processione del Venerdì Santo. Sulle strade della riviera, il parroco di Stella Maris, padre Luigi Stivaletta, e i fedeli hanno fatto rivivere il sacro corteo, partito dalla chiesa di San Francesco e snodatosi lungo viale Dalmazia, via Donizetti, piazza Fiume, via Puccini, via Spalato e via Martiri Istriani, prima di fare rientro nel tempio dedicato al Santo di Assisi.