A seguito di diversi interventi e controlli del personale del Commissariato di Vasto e del locale Comando Compagnia Carabinieri, il Questore della Provincia di Chieti ha disposto la chiusura per 15 giorni di un bar situato in questo centro cittadino. In particolare in occasione di un controllo effettuato dalla Polizia all’interno del bar è stata rinvenuta sostanza stupefacente di tipo hashish all’interno di un bidone della spazzatura situato nei pressi del bancone del locale ed un avventore ivi presente veniva trovato in possesso di altra sostanza stupefacente del tipo hashish.

Nel corso di altri controlli effettuati da Polizia e Carabinieri, inoltre, veniva riscontrata la costante presenza all’interno del locale di numerosi avventori, quasi tutti con precedenti penali e di polizia. L’attività esperita dal personale del Commissariato, inoltre, consentiva di accertare che nel gennaio scorso, un avventore, a seguito di un debito di gioco veniva percosso da altri clienti all’interno del medesimo bar, tanto da dover fare ricorso alle cure del locale Pronto Soccorso.

Per questi motivi, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica il Questore della Provincia di Chieti ha sospeso, così come previsto dall’Art. 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, la licenza per l’esercizio pubblico per 15 giorni.

Commissariato Vasto