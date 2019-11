Il 7 aprile dalle 17 la Biblioteca comunale di San Salvo inaugura la sezione bambini/ragazzi e presenta il progetto Nati per Leggere. Il programma è attivo su tutto il territorio nazionale con circa 400 progetti locali che coinvolgono 1195 comuni italiani. I progetti locali sono promossi da bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato e per iniziativa del Comune di San Salvo si terranno presso il Centro culturale "Aldo Moro".

Il cuore di Nati per Leggere, spiegano dal Comune, si basa sul concetto che ogni bambino ha diritto ad essere protetto non solo dalla malattia e dalla violenza ma anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo. Dal 1999, il programma ha l'obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita. Recenti ricerche scientifiche dimostrano come il leggere ad alta voce, con una certa continuità, ai bambini in età prescolare, abbia una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale (è una opportunità di relazione tra bambino e genitori), che cognitivo (si sviluppano meglio e più precocemente la comprensione del linguaggio e la capacità di lettura). Inoltre si consolida nel bambino l'abitudine a leggere che si protrae nelle età successive grazie all'approccio precoce legato alla relazione.

Nati per Leggere è il risultato dall'alleanza tra bibliotecari e pediatri attraverso le seguenti associazioni: l'Associazione culturale pediatri (Acp) che riunisce tremila pediatri italiani con fini esclusivamente culturali, l'Associazione italiana biblioteche (Aib) che associa oltre quattromila tra bibliotecari, biblioteche, centri di documentazione, servizi di informazione operanti nei diversi ambiti della professione e il Centro per la salute del bambino onlus (Cbs), che ha come fini statutari attività di formazione, ricerca e solidarietà per l'infanzia.