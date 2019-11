Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto questo pomeriggio in via Istonia. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, due donne di origine marocchina, madre e figlia, stavano camminando a piedi lungo la strada, quando è sopraggiunta una Kia Picanto, con due giovani a bordo, che avrebbe urtato la più giovane.

Immediatamente sul posto due ambulanze del 118 per i soccorsi alle due donne e la polizia, che ha messo in sicurezza il tratto di strada, disponendo il senso unico alternato, e ha raccolto informazioni per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il traffico ha subito lievi rallentamenti, in entrambi i sensi di marcia.