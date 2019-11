Un altro pezzo di montagna che viene giù ed un'altra strada provinciale che si chiude. Fortunatamente ieri notte non c'erano veicoli in transito sulla strada che collega Castiglione Messer Marino e Montazzoli quando un'enorme massa di fango e roccia si è staccata dalla montagna, travolgendo una casa cantoniera, occupando la strada e scendendo a valle. Da subito c'è stato l'intervento delle squadre d'emergenza, per evitare pericoli alla popolazione e immediatamente si è capito che la situazione era grave. Questa mattina, con la luce del giorno è stato possibile rendersi conto della criticità della situazione. La strada è interrotta da un alto muro di pietre e fango e c'è il pericolo che la frana continui ad avanzare.

Il disagio più grande al momento è legato all'acqua potabile. Il sindaco di Montazzoli, Felice Novello, dopo aver preso atto che le sorgenti che alimentano l'acquedotto sono state intorbidite, ha emanato un'ordinanza che vieta l'utilizzo dell'acqua corrente per usi potabili e alimentari. Questo fino a quando non si riuscirà a risolvere il problema.

C'è attesa nel territorio per capire cosa succederà su questa strada che, restando chiusa, limita inevitabilmente gli spostamenti dei residenti di un territorio che continua a franare.