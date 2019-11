Si è tenuta alle 14:00 di questo pomeriggio nello stadio 'Davide Bucci' di San Salvo la cerimonia d’inaugurazione dell’ Abruzzo Cup, torneo calcistico riservato ai giocatori in erba che vedrà impegnate numerose squadre provenienti da tutta Italia a partire da oggi sino al 6 aprile.

Organizzato dall’Associazione Centro Eventi con la collaborazione dello Sporting San Salvo e dell’Associazione albergatori di San Salvo, patrocinato dal Comune di San Salvo, la competizione vedrà sfidarsi i giovanissimi giocatori in più strutture sportive (Salvo, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli e Cupello) e, dalle 15:00 di questo pomeriggio, le gare in programma sono iniziate.

Presente durante la cerimonia inaugurativa il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca e l’assessore allo Sport Angiolino Chiacchia, oltre che a tutte le società calcistiche con i rispettivi allenatori, dirigenti e giovani calciatori, oltre che agli stand gastronomici allestiti all'interno della struttura riaperta proprio in occasione di questo torneo. Durante questi giorni, dunque, tante gare in programma e tanto divertimento per famiglie e amanti dello sport.