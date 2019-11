In questi momenti in cui l’uomo sembra aver smarrito il significato dei veri valori umani, un gesto simbolico ed in controtendenza è stato compiuto dalla classe 1ªH della Scuola Media Paolucci, che, accompagnata dai docenti Annalisa Emanuele e Nicola Terpolilli, e le signore mamme Annarita Smargiassi e Romina Consilvio, ha raggiunto a piedi la amena residenza per anziani di Sant’Onofrio, e trascorso con gli stessi attempati ospiti un’oretta di sollievo e condivisione di emozioni. Gli alunni hanno offerto uova , colombe pasquali, oltre a beni utili nella vita quotidiana dei teneri ospiti della comunità. Qualche espressione dialettale, scaturita dallo spirito arguto di uno studente, ha dato il la ad un sano scambio di battute tra le due “sponde opposte” generazionali.

I giovani, accompagnati dalla signora Lucia Molino, generosa ed attenta anfitrione del centro, hanno intervistato il gruppo di anziane e inneggiato con le stesse un paio di canti “uastarule”. Gli alunni hanno visitato la piccola ed accogliente cappella, soffermandosi in preghiera. Dopo aver salutato, non senza emozione, gli anziani e la gentile ospite, i giovanissimi hanno fatto ritorno al loro plesso, accompagnati da un ricordo significativo. La successiva riflessione in classe ha partorito un impegno per un bis….nonno da amare.