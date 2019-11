Nell’ambito del progetto di riforma e riorganizzazione dello Stato il territorio del Vastese si prepara a subire una nuova soppressione degli uffici periferici. Si prevede la chiusura anche le stazioni del Corpo Forestale dello Stato che svolgono un prezioso presidio a salvaguardia dell’ambiente.

L'allarme arriva dall'amministrazione comunale di San Salvo che, con le liste che la sostengono, ha predisposto una mozione a difesa delle funzioni del Corpo Forestale dello Stato e contro il rischio di soppressione come forza di polizia a tutela dell’ambiente e del territorio.

"Il Corpo Forestale dello Stato – ha commentato il sindaco Tiziana Magnacca – è a rischio soppressione come forza di polizia a tutela dell’ambiente e del territorio. Tanti i compiti svolti dal Corpo Forestale dello Stato: difesa idrogeologica e del suolo, contrasto allo smaltimento illecito dei rifiuti, repressione dei reati ai danno degli animali, lotta gli incendi boschivi e tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico e agro-forestale. Mai come ora se ne avverte l’importanza del ruolo anche in considerazione della vigilanza sul dissesto idrogeologico che rappresenta una serie minaccia come ha dimostrato il recente maltempo".