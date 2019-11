C'era bisogno di una prova convincente dopo un periodo difficile e la BCC San Gabriele ha risposto al meglio nell'ultima giornata del girone playoff del campionato di serie C. Dopo il rocambolesco successo conquistato contro l'Antoniana (prossima avversaria in semifinale) le vastesi hanno battuto per 3-0 (25-20/25-20/25-17) il Giulianova, conquistando i 3 punti decisivi per restare in vetta e respingere l'assalto del Sambuceto.

Ieri sera c'è stato anche il ritorno in panchina di Ettore Marcovecchio, dopo un breve periodo di ricovero al San Pio. "Voglio ringraziare il dottor Antonio Spadaccini e lo staff del reparto di gastroenterologia di Vasto -. Mi hanno rimesso in piedi in appena tre giorni dopo un problema intestinale. In questo periodo ho apprezzato la loro grande professionalità".

Tornando al campo, Mariani e compagne sembrano essere tornate ai giorni migliori, con un'ottima partita in difesa e un netto miglioramento della ricezione. Fattori decisivi guardando alle semifinali che inzieranno sabato 11 aprile. La BCC San Gabriele, con il primo posto conquistato, potrà sfruttare il fattore campo nella eventuale bella, sia di semifinale che di finale e, considerando che quest'anno in casa non ha mai perso, è una particolarità da non sottovalutare.