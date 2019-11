"Le previsioni meteorologiche annunciano maltempo per lunedì 6 aprile. Pertanto gli organizzatori di Felicità, la Pasquetta più grande d'Italia hanno deciso di rinviare l'appuntamento al 1° maggio prossimo". Lo annuncia un comunicato del Comune di San Salvo.

L'evento - Nello stadio comunale di San Salvo Marina per realizzare un’idea ambiziosa in forza dello slogan: Felicità, la Pasquetta più grande d’Italia. Saranno allestiti oltre mille posti proponendo un menù a 15 euro per gli adulti e un menù baby a 5 euro. Gli over 75 che potranno sedersi a tavola mangiando gratis.

La manifestazione è promossa dal Comune di San Salvo con il contributo di Pro Loco, Legione d’Avalos Softair, Horse Men Team, Associazione Valtrigno Protezione civile e Beauty dog associazione cinofila d’Abruzzo