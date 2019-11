È stata denominata "Maghreb" l'operazione dei carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Vasto, che ha dato esecuzione a cinque ordinanze applicative di misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Vasto, ma di fatto coinvolge persone di varie nazionalità, due donne tunisine, una marocchina, una rumena e un giovane marocchino.

I provvedimenti cautelari sono scattati a seguito di una serie di eventi verificatisi nell’ultimo anno presso uno stabile ubicato nel centro storico di Vasto, frequentato principalmente da cittadini extracomunitari. In particolare, nel mese di febbraio, a seguito di mirati accertamenti, i carabinieri del Nucleo Operativo hanno identificato cinque cittadini di nazionalità nord africana e rumena. Le indagini compiute dai militari hanno fatto emergere che in alcune circostanze all’interno dello stabile in esame, ed in particolare nelle ore notturne, venivano consumati reati di vario genere, ma soprattutto contro la persona. In molti casi è giunta richiesta d’intervento alle centrali operative delle forze di polizia da persone che abitavano nelle vicinanze, le quali lamentavano schiamazzi e rumori molesti. L’attività investigativa ha evidenziato che una notte nel mese di febbraio gli indagati si sono resi responsabili di gravi delitti fra i quali rapina e lesioni personali. Le indagini comunque proseguono su tutti i fronti, anche rispetto ad eventuali reati legati al mondo della prostituzione.

La Procura della Repubblica di Vasto, intanto, ha chiesto e ottenuto dal Gip presso il Tribunale le misure restrittive eseguite dai carabinieri. Le persone colpite da ordinanza applicativa di misura cautelare per reati di rapina, lesioni volontarie, minacce gravi ed altro sono: B.H. di anni, 28 anni, tunisina, associata presso la Casa Circondariale di Chieti, sezione femminile, M.I., rumena di 32 anni, sottoposta al regime degli arresti domiciliari, H.L., marocchina di 28 anni, sottoposta al regime degli arresti domiciliari, A.B., di anni 23, marocchino, sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G., e B.A., tunisina di 40 anni, sottoposta all’obbligo di presentazione alla P.G.