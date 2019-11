Nasce a Vasto Lem Casa relax & gift, moderno negozio sulla circonvallazione Istoniense specializzato nel settore notte in grado di arredare la camera da letto in ogni suo dettaglio, dal letto alle lampade, passando per materassi e cuscini, fino ad arrivare ai dettagli e, naturalmente al corredo letto. In campo c’è la passione e la competenza di Valentino Giangiacomo e dei suoi fratelli Alexander e Michele. Da Lem casa c’è la massima attenzione a qualità dei prodotti e stile. “Abbiamo selezionato i migliori marchi del settore – spiega Valentino Giangiacomo -. Per citarne uno c’è Permaflex, leader in Italia nei materassi, di cui siamo venditori esclusivi autorizzati per la provincia di Chieti. Nel campo della biancheria da letto abbiamo scelto Bassetti come marchio principale, abbinando altre aziende di nicchia e anche linee che possano offrire un prezzo entry level. Questo perché nel nostro negozio vogliamo offrire la possibilità di scegliere tra prodotti in diverse fasce di prezzo, senza tralasciare mai la qualità e facendo attenzione al made in Italy”.

Proprio i prodotti Permaflex sono quelli oggi in promozione. “Stiamo proponendo la vendita di un materasso matrimoniale a 299 euro, è il prezzo più basso in Italia tra i rivenditori ufficiali del marchio”. Aprire questo nuovo negozio, dedicato alla casa, è stata anche una scelta legata alle esperienze di famiglia. “La nostra nonna materna ha iniziato la sua attività nel commercio con abbigliamento e biancheria per la casa. Invece il nonno paterno aveva il primo negozio in cui vendeva bombole, biciclette e macchie da cucire. Diciamo che come origini abbiamo un binomio perfetto. Fino ad oggi abbiamo portato avanti il settore elettrodomestici, con l’apertura nel 2012 del negozio Unieuro nel centro commerciale Insieme a San Salvo. Una bella sfida che oggi, a distanza di tre anni, siamo soddisfatti di aver intrapreso. C’è stato un passaggio generazionale che ha visto me e miei fratelli impegnarci sempre più in prima persona, anche se non mancano il supporto e l’esperienza dei nostri genitori”.

Da Lem Casa si può trovare tutto ciò che riguarda la camera da letto ma non solo. C’è una vasta scelta di poltrone relax, visto che “sono un sistema molto richiesto all’interno dalle abitazioni, in particolare dalle persone anziane, per facilitare il confort ed aiutarle nel sedersi ed alzarsi in poltrona”. E poi una vasta gamma di articoli da regalo dedicati agli altri ambienti della casa. “Anche in questo caso abbiamo molti prodotti, per poter acquistare qualcosa di bello ed originale spendendo il giusto”. Aprire una nuova attività, ad appena tre anni dall’inaugurazione del centro Unieuro, potrebbe sembrare una scelta controcorrente rispetto ai tempi. “Ci vuole un po’ di coraggio e un pizzico di sana follia – sottolinea Valentino Giangiacomo -. Certo, le cose non semplici, ma abbiamo tanta passione per questo lavoro. Oggi è già bello andare in negozio, lavorare dal mattino a sera e pagare fornitori, stipendi dei dipendenti, costi fissi, tasse riuscendo poi ad reinvestire, come in questo caso, quello che magari dovrebbe essere il nostro guadagno. Trovo sia importante continuare a dare sviluppo e posti di lavoro, crediamo in questo territorio ma soprattutto crediamo ai nostri clienti”. Ed è proprio la fidelizzazione della clientela la carta su cui punta Lem Casa. “Il nostro primario obiettivo è la soddisfazione del cliente. La nostra migliore pubblicità sono loro, quello che raccontano, la fiducia che hanno nelle nostre attività”. E le sorprese non finiscono. “A breve arriverà un’area espositiva da 800 metriquadri dedicata all’arredamento, con uno dei migliori marchi italiani, per completare l’allestimento della stanza da letto”.

