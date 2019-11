È Don Gianni Sciorra, parroco di San Paolo apostolo, il nuovo vicario episcopale per la zona di Vasto e del Vastese dell'arcivescovo di Chieti-Vasto Bruno Forte. A lui il compito, per i prossimi cinque anni, di rappresentare l'arcivescovo quando non potrà essere presente in funzioni liturgiche ed altri appuntamenti. Don Sciorra è stato anche riconfermato come vicario zonale, restando come punto di riferimento per i sacerdoti del territorio. Nell'incarico come vicario episcopale succede a Don Mario Pagan che, venerdì scorso, durante le celebrazioni per la Sacra Spina, era stato ringraziato dall'arcivescovo per l'impegno profuso nell'ultimo quinquennio.

L'annuncio è stato dato da Padre Bruno questa mattina a Chieti, durante la messa Crismale nella cattedrale di San Giustino, alla presenza di tutti i parroci della diocesi. "Ho accolto la scelta dell'arcivescovo con un sorriso e mettendomi a disposizione sua e della Chiesa del nostro territorio", commenta Don Gianni di ritorno a Vasto, dove questa sera celebrerà la messa del Giovedì Santo nella sua parrocchia.