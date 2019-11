"Ho visitato il canile municipale su invito della dottoressa Rosanna Florio, presidente dell’associazione Amici di Zampa che gestisce il canile dal 2012 e ho trovato personale dipendente e volontari qualificati che accudiscono con amore i cani ospitati, in una situazione oggettivamente difficile e in una struttura fatiscente". Lo riferisce il consigliere comunale di Forza Italia, Antonio Monteodorisio, annunciando la presentazione di una mozione - firmata anche i consiglieri Guido Giangiacomo, Mario Della Porta, Massimiliano Montemurro e Francescopaolo D'Adamo - sulla questione che verrà discussa durante il prossimo Consiglio comunale.

"Il canile municipale che ospita circa 190 cani, - spiega Monteodorisio - è ubicato a fianco alla vecchia discarica, con tutte le conseguenze che ne derivano, e presenta un malfunzionamento delle strutture fognanti con fuoriuscita di acqua dal pozzo nero. C'è un concreto rischio sanitario per i 16 volontari e i 3 dipendenti che vi operano, aggravato anche dalla mancanza di parcheggio che costringe gli operatori e chiunque voglia andare ad adottare un cucciolo a posteggiare la macchina sul ciglio della strada. Purtroppo, essendo adiacente alla discarica, si registra anche un aumento di tumori dei cani, con aggravio delle spese medico sanitarie".

"Considerata l'importanza delle funzioni svolte dal canile relative alla prevenzione del randagismo, visto il valore sociale del volontariato zoofilo svolto con impegno dall'associazione Amici di Zampa e visti i rischi a cui sono esposti i volontari, i visitatori e gli stessi animali, - conclude Monteodorisio - abbiamo ritenuto necessario presentare una mozione per impegnare il sindaco alla ricerca di un sito idoneo per trasferire il canile, attivandosi per reperire i fondi necessari".