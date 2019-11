Sono le ragazze dell'under 16 a mettere in bacheca il primo titolo della stagione della BCC San Gabriele, vincendo la finale provinciale. Per la squadra allenata da Maria Luisa Checchia la finale a quattro è stata un cammino trionfale. Prima la vittoria per 3-0 in semifinale contro il Francavilla e poi, nella finalissima contro la Teate Chieti, un altro successo netto, 3-0 (25-20/25-23/25-12),con un terzo set che ha ribadito la forza della squadra vastese. Ancora una volta, quindi, la BCC San Gabriele si conferma al vertice di un campionato giovanile grazie al lavoro svolto quotidianamente in palestra e ora punterà decisa al titolo regionale. Il cammino non sarà semplice, perchè ci sarà da affrontare un girone a 4 con Cus Teramo, Collecorvino e L'Aquila, al termine del quale verrà stilata una classifica combinando con i risultati dell'altro girone con Antoniana, Pratola, Teate e Giulianova.

Nella squadra che ha vinto il titolo diverse sono le giocatrici che, nonostante la giovane età, fanno parte della prima squadra, su tutte Claudia Scampoli, ormai titolare fissa nel sestetto di Marcovecchio.

La sqaudra campione provinciale: Giada Russo, Claudia Scampoli, Giorgia Di Croce, Noemi Scotti, Alessandra Miscione, Alice Bevilacqua, Martina Spadaccini, Angelique Marciano, Eleonora Andreoni, Roberta Cericola. Allenatrice: Maria Luisa Checchia.