Questo pomeriggio allo stadio Aragona di Vasto sono scese in campo per un’amichevole pre pasquale la Vastese di mister Vecchiotti- decimata dalle assenze- ed il Monteodorisio di mister Ascatigno, in questi ultimi due mesi una delle squadre che esprime il miglior calcio nel girone B di Prima categoria. Una partita che ha visto vincere proprio la squadra ospite che, grazie alla doppietta di Ferrazzo e ai gol di D’Adamo e Madonna, è riuscita ad imporsi con il risultato di 4-2 su capitan Soria e compagni.

Per il Monteodorisio un buon test prima delle vacanze, in vista di un finale di stagione davvero impegnativo. La squadra allenata da mister Ascatigno è in piena corsa per un buon piazzamento nei playoff di fine stagione (attualmente terza in classifica) e, visto l’ennesimo pareggio del Palombaro, potrà anche puntare ad un secondo posto che attualmente dista solo tre lunghezze. Dopo Pasqua i bianco verdi torneranno in campo e sfideranno proprio la vice capolista. In casa Monteodorisio mister Ascatigno rimane lo stesso con i piedi per terra: “Fino a metà stagione abbiamo racimolato pochi punti ed ora che stiamo facendo bene, dopo un ottimo mercato a Dicembre, non dobbiamo montarci la testa. Giocare una partita alla volta e puntare al miglior piazzamento possibile nei playoff, questo è il mio obiettivo e quello dei miei ragazzi”. Il Monteodorisio, malgrado le parole del suo mister, non può nascondersi: qualora vincesse contro il Palombaro, gli scenari all’orizzonte sarebbero davvero positivi. Già conquistare un posto nei playoff è un risultato storico per la società bianco verde che ora, pur rimanendo con i piedi per terra, vorrebbe volare in alto, sognando di salire in Promozione. Anche oggi pomeriggio Ferrazzo e compagni hanno dimostrato di trovarsi in un periodo di forma davvero ottimo.

Per quanto riguarda la Vastese c’è poco da dire: in campionato i biancorossi non avranno niente da dire e le assenze di chi è partito e non ritornerà, almeno quest’anno, rendono ardua la possibilità di poter ottenere altri punti in campionato. Nessuna traccia della dirigenza questo pomeriggio, forse impegnata a progettare il da farsi per la prossima stagione, o almeno lo si spera.