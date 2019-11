Per il sesto anno consecutivo prenderà il via domani alle ore 15:00, presso lo stadio comunale Davide Bucci -appena ristrutturato- l’Abruzzo Cup, torneo calcistico riservato ai calciatori in erba. Ad inaugurare l’inizio della manifestazione il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca. E’ previsto l’arrivo di circa tremila persone, tra giocatori e accompagnatori.

Tre giornate di sport che si svolgeranno negli impianti sportivi di San Salvo, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli e Cupello.Tante le squadre provenienti da tutta Italia che giungeranno a San Salvo per un evento sportivo organizzato dall’Associazione Centro Eventi con la collaborazione dello Sporting San Salvo e dell’Associazione albergatori di San Salvo e il patrocinio del Comune di San Salvo.

«Una grande occasione per i giovani calciatori – afferma l’assessore allo Sport Angiolino Chiacchia – per confrontarsi in una sana competizione calcistica per un appuntamento che si rinnova nel periodo pasquale e che vedrà atleti e famiglie insieme per vivere la festa dello sport». Tutte le squadre riceveranno un trofeo in ricordo della manifestazioni con tanto di medaglie.La cerimonia d’inaugurazione avrà inizio alle ore 14 e sarà aperta al pubblico. Sono previsti anche stand gastronomici e attrazioni varie.