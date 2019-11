"Non sono passati molti giorni da quando dirigenti e funzionari dell’ufficio Servizi del Comune di Vasto hanno verificato con un sopraluogo lo stato di precarietà, di sconnessione e in certe parti di sfondamento di ampie parti della piazzetta di San Pietro. Una piazzetta, unica per bellezza e storia, posta in una area archeologica dove resti dello splendore di Roma fanno mostra del passato importante e del ruolo che Vasto ha assunto nei secoli". Ivo Menna, ambientalista ed ex candidato sindaco di Vasto per la lista civica La nuova terra, torna a sollecitare interventi di restauro della suggestiva piazzetta e dello storico portale.

"Ho sollecitato - scrive in un comunicato stampa - da diversi giorni sia l’Ufficio Servizi che l’Ufficio Lavori Pubblici assieme agli Uffici Urbanistici perché si proceda con certa urgenza alla sistemazione della piazzetta stante anche l’avvicinarsi della primavera. Non credo proprio che dobbiamo aspettare i tempi biblici di Noè per restituirle il proprio decoro, sottolineando che non siamo di fronte a un rudere, ma che può diventarlo da quando la piazzetta viene usata di notte come parcheggio. A proposito di questo voglio allertare il comando vigili urbani e la figura del nuovo comandante affinché con interventi del personale scoraggino specie la sera dopo le 21 la sosta selvaggia anche essa causa di sconnessione della pavimentazione con rilascio di macchie di olio di auto. La incuria e l’abbandono di questi luoghi deve pur cessare un giorno. I beni storici e archeologici devono avere un primato sulla speculazione privata, che siano finalmente censiti, e che rientrando nell’istituendo Parco della Costa Teatina possano tornino finalmente al pubblico godimento. Cosi’ possiamo sconfiggere vandalismi, insicurezza, individualismi che si rivelano i mali peggiori della nostra comunità, invece delle ingenti spese pubbliche per la video sorveglianza coinvolgendo dal basso i cittadini stessi per difendere e tutelare il territorio come bene pubblico sacro".