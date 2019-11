Quando si dice che "l'unione fa la forza". In merito a quanto riportato nei Decreti Delegati della scuola del '74, dove si auspica una solida e fattiva collaborazione scuola-famiglia per concorrere ad un maggiore sviluppo del successo formativo del bambino, la disponibilità al nuovo della preside dell'Istituto Omnicomprensivo di Gissi e la collaborazione "gratuita" di un volenteroso e talentuoso genitore, Eduardo Mastronardi, sono alla base dell'esito positivo che sta avendo l'attivazione del laboratorio "manipolativo-decorativo" che sta interessando gli alunni della scuola primaria di Carpineto Sinello.

I ragazzi stanno realizzando manufatti per la Pasqua e per la festa della mamma; ma un ringraziamento particolare viene rivolto al sig. Mastronardi dagli alunni e dalle insegnanti riguardo all'iniziativa da lui intrapresa: "decorare" uno splendido uovo di cioccolato, offerto dalla pasticceria "Pannamore" di Vasto, destinato alla lotteria di Pasqua per la raccolta dei fondi necessari all'acquisto della LIM già in dotazione nel plesso.