Manca ancora molto alla seconda edizione del Siren Festival ma c'è già la promozione da parte di Rolling Stone. L'edizione italiana della celebre rivista musicale ha inserito la rassegna vastese, organizzata da Sturdust e Dna Concerti, tra i 10 festival da non perdere durante la prossima estate. Nel decalogo elaborato dal giornalista Claudio Biazzetti ci sono:

Spring Attitude – 14/16 maggio, Roma

Line up: Siriusmodeselektor, Apparat, Glass Animals, Populous



Beaches Brew 2015 – 1/5 giugno, Marina di Ravenna

Line up: Viet Cong, Thee Oh Sees, Babes in Toyland, Mikal Cronin

More Festival – 4/7 giugno, Venezia

Line up: ÂME, Dimitri From Paris, Mathias Aguayo

Hydrogen Festival 2015 – giugno/luglio, Piazzola sul Brenta (PD)

Line up: OneRepublic, The Chemical Brothers Live, Damian “Jr.Gong” Marley, Noel Gallagher, Ben Harper & The Innocent Criminals, Lenny Kravitz

Sonisphere 2015 – 2 giugno, Rho (MI)

Line up: Metallica, Faith No More, Meshuggah, Gojira

Unaltrofestival 2015 – 7/8 luglio, Milano

Line up: Of Monsters & Men, Hozier

Lucca Summer Festival – luglio, Lucca

Line up: John Legend, Bob Dylan, Elton John, Lenny Kravitz, Snoop Dogg

Zanne Festival – 16/19 luglio, Catania

Line Up: Franz Ferdinand & Sparks, Godspeed You! Black Emperor

Siren Festival – 23/26 luglio, Vasto (Ch)

Line up: Verdena, James Blake

Rock in Roma – giugno/settembre, Roma

Line up: alt-J, Slipknot, Sam Smith, Slash, Mumford & Sons, Damian “Jr. Gong” Marley, Chemical Brothers, Robbie Williams, Stromae, Noel Gallagher, Verdena, Muse, Linkin Park