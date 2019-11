Arriva dall'assessore ai Servizi, Marco Marra, la risposta alle sollecitazioni della scuola di formazione politica Fo&Pa, che aveva lamentato la poca attenzione dell'amministrazione comunale al parco "Roberto Suriani" di Vasto Marina (qui l'articolo): "I nostri operai stanno lavorando ininterrottamente su Vasto Marina già da alcune settimane. Sapete bene che le emergenze legate alle alluvioni del 5 e 6 marzo hanno tenuto impegnati gli uffici manutenzioni senza tregua su tutto il territorio cittadino. Nello specifico della villetta Suriani, da venerdì è iniziata la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area giochi, con la rimozione di alcuni giochi pericolosi e la rimozione e sistemazione della sabbia. Questa mattina i vigili urbani, insieme ai tecnici dell’ufficio manutenzioni, hanno effettuato un sopralluogo per verbalizzare ciò che è stato fatto e ciò che si dovrà continuare a fare: domani verranno effettuate le potature degli ultimi rami pericolanti e l’abbattimento di alcuni alberi pericolosi e verrà risistemata tutta la recinzione. Appena approveremo il bilancio è prevista la sistemazione di nuovi giochi per i bambini".

L'assessore Marra sottolinea inoltre che "sempre su Vasto Marina, appena dopo l’alluvione, abbiamo dovuto effettuare interventi straordinari per rimettere in funzione le pompe del sistema di acque bianche presente sulla spiaggia, danneggiate dal mal tempo. Oltre alla pulizia della spiaggia di Vasto Marina, abbiamo dovuto rimuovere tutti gli accumuli di sabbia presenti su tutto il lungo mare, da viale Duca degli Abruzzi sino alla bagnante. I falegnami stanno risistemando il basamento in legno del pontile e interventi di ripristino sono previsti lungo la pista ciclabile. Senza contare gli interventi di pulizia delle tante spiagge della Riserva ad opera del personale della cooperativa Cogec.stre, insieme ad una task force di detenuti della Casa Lavoro di Torre Sinello e con l'ausilio dei volontari e dei mezzi della protezione civile di Vasto".

"Insomma, - conclude Marra - ho elencato alcuni interventi necessari che dimostrano l’impegno dell’amministrazione comunale. Ancora molto c’è da fare ma stiamo lavorando per non lasciare nulla al caso, prima dell’avvento della stagione estiva. Lo stesso progetto della sostituzione delle palme colpite da punteruolo rosso, dopo la sua approvazione in giunta, è in fase di preparazione del bando pubblico. Tanto era doveroso e necessario precisare, anche nel riconoscimento del lavoro di chi, in questi giorni, ha dimostrato dedizione e a cui va il mio ringraziamento".