Dovrebbe aprire entro il primo luglio il parco avventura di Celenza sul Trigno, realizzato in gran parte con fondi Pit (Progetti Integrati Territoriali) sulla fondo valle.

Oggi l'amministrazione comunale ha ufficilamente consegnato il parco ai gestori della Delphinia srl di Scerni, unica società a rispondere al bando pubblicato dal Comune; la convenzione prevede l'affidamento per 15 anni, con un canone annuo di 5mila euro, e l'apertura del parco entro il primo luglio prossimo.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di dare un contributo per intercettare nuovi flussi turistici e di conseguenza rivitalizzare un territorio in forte sofferenza per quanto riguarda servizi e infrastrutture.