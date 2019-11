"I lavori dovrebbero terminare stasera. Poi bisognerà attendere i tempi tecnici di riempimento dei serbatoi". L'ufficio stampa della Sasi chiarisce che sarà un altro giorno di disagi per circa 80mila persone residenti nel Vastese.La normale erogazione idrica dovrebbe essere ripristinata domattina.

In molti casi cisterne e autoclave non hanno fatto in tempo a riempirsi nella notte e oggi non riescono a soddisfare il fabbisogno delle relative utenze. L'auspicio è che i lavori di oggi possano essere risolutivi, evitando altri disagi.

Questo l'annuncio della Sasi: "Si comunica che a causa di un intervento urgente di riparazione sulla condotta principale in Località Quercia della Fonte, Comune di Monteodorisio, oggi, 1 aprile, verrà temporaneamente sospesa la fornitura idrica fino alle ore notturne. I comuni interessati sono: Altino, Archi Atessa, Casalbordino, Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta, San Buono, Scerni, Torino di Sangro, San Salvo, Vasto. Il servizio verrà ripristinato nel più breve tempo possibile".